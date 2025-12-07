Вильфанд: в России площадь снега увеличится до 92% на следующей неделе
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Снег ляжет на 92% территории РФ к середине следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С понедельника ночные температуры в ПФО будут отрицательными: от минус 4 до минус 9 градусов. А дневная температура опустится до минус 2-7 градусов, поэтому небольшой снежок пойдет и сохранится. За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%", - сказал он.
Метеоролог подчеркнул, что снег на азиатской части страны лежит плотным слоем. При дневной температуре около нуля снег подтаивает, но уменьшается лишь его высота, а не общая площадь.