Генконсульство РФ в Гонконге держит связь с полицией по поводу смерти россиянки

Дипломатам сообщили о начале расследования

ГОНКОНГ, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) находится на связи с полицией мегаполиса по поводу смерти российской гражданки. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве.

"Дипломаты связались с правоохранительными органами и получили от них официальный ответ, в котором сообщается о начале расследования. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается", - сообщили в диппредставительстве.

Российские дипломаты устанавливают связь с родственниками гражданки РФ.

Ранее полицейский участок по гонконгскому району Ванчай уведомил генконсульство, что гражданка России была обнаружена без признаков жизни в своем гостиничном номере в одном из отелей Гонконга.