Матвиенко: жители Красноярского края создали мощные промышленные комплексы

В регионе реализуются масштабные инвестиционные проекты, сообщила председатель Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Красноярского края с днем образования региона и отметила, что благодаря труду жителей края созданы мощные промышленные комплексы. Об этом говорится в поздравлении председателя СФ.

"Поздравляю вас и всех жителей края с Днем Красноярского края. Надежный оплот Российского государства в Сибири, одна из его крупнейших ресурсных кладовых, земля бескрайних лесов, кристальных северных озер и полноводных рек, являющихся достоянием нашей страны, - все это справедливо по отношению к Красноярскому краю. Жители региона искренне любят свою малую родину, делают все возможное для ее процветания. Благодаря труду и таланту многих поколений созданы мощные горно-металлургический, топливно-энергетический и машиностроительный комплексы, обеспечивающие устойчивое и динамичное развитие субъекта Российской Федерации, открывающие хорошие перспективы для его экономики", - говорится в тексте поздравления.

По словам главы Совфеда, в Красноярском крае реализуются масштабные инвестиционные проекты, получают необходимую помощь предприниматели. "Особое внимание уделяется стимулированию производителей высокотехнологичной импортозамещающей продукции, для которых внедряются дополнительные меры поддержки. <…> Модернизируется транспортная инфраструктура, в частности, активно прокладываются тоннели метротрамвая в городе Красноярске", - говорится в поздравлении.

Красноярский край был образован постановлением президиума ВЦИК от 7 декабря 1934 года. Регион был создан практически в прежних границах Енисейской губернии.