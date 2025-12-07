Матвиенко: Омская область продолжит вносить вклад в решение общенациональных задач

Невозможно переоценить "роль этой земли как форпоста Российского государства в Прииртышье и всей юго-западной части Сибири", сообщила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роль Омской области сложно переоценить, регион будет и впредь вносить достойный вклад в укрепление российской государственности и решение общенациональных задач. Об этом в своем поздравлении с днем образования области отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня социально-экономическая ситуация в субъекте Российской Федерации характеризуется положительной динамикой. Ведется системная работа по модернизации дорожно-транспортной сети, создается комфортная и безопасная городская среда. Эффективно работают крупные предприятия, осуществляющие деятельность в таких областях, как агробиотехнологии, нефтехимия и машиностроение. Большое внимание уделяется кадровой обеспеченности, повышению доступности и качества здравоохранения и образования. Уверена, что Омская область и впредь будет вносить достойный вклад в укрепление российской государственности, решение общенациональных задач", - говорится в тексте поздравления, которое предоставила пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что невозможно переоценить "роль этой земли как форпоста Российского государства в Прииртышье и всей юго-западной части Сибири". Вся история региона - это летопись освоения богатых ценными природными ресурсами территорий, формирования индустриальной инфраструктуры, которая стала основой для промышленности и агропромышленного комплекса. "Здесь накоплено многовековое культурное наследие, находятся уникальные археологические и архитектурные объекты, государственные природные заповедники и заказники, что позволяет реализовывать туристско-рекреационный потенциал", - подчеркнула Матвиенко.

О создании Омской области

Омская область была создана в 1822 году указом императора Александра I "О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления". Согласно документу, новый сибирский регион был учрежден в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В Омскую область вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов. В 1838 году Николай I своим указом ликвидировал новое территориальное образование, при этом сам Омск стал столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства.

Современная Омская область была создана в 1934 году, когда 7 декабря Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) принял постановление об ее образовании. Тогда Омская область, состоящая сегодня из 32 районов, простиралась от границ Казахстана до Карского моря и была одним из крупнейших субъектов СССР, в который входили 67 районов.