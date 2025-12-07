Слуцкий: возраст ответственности за половые преступления нужно снизить до 12 лет

Причиной такого предложения послужил случай из Екатеринбурга, когда 13-мальчик преследовал 10-летнюю девочку, рассказал лидер ЛДПР

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ЛДПР предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности и убийства, если подросток осознавал свой поступок. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

"ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями", - сказал Слуцкий ТАСС.

Причиной такого предложения послужил случай из Екатеринбурга, когда 13-мальчик преследовал 10-летнюю девочку, отметил депутат. СК возбудил уголовное дело, однако мальчик сможет избежать ответственности из-за своего возраста, добавил председатель партии.

"Наша задача обеспечить максимальную защиту нашим детям. Мы должны реагировать на такие инциденты не эмоциями, а продуманными решениями, которые реально усилят безопасность и предупредят новые преступления со стороны мигрантов, будь им 13, 30 или 65 лет", - подчеркнул Слуцкий.