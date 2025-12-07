Участниками полуфинала конкурса "Это у нас семейное" стали 159 сибирских семей

Самым юным участникам 5 лет, а самому взрослому - 87 лет

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Участниками окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", который стартовал в Новосибирске, стали 159 семей из Сибирского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба этой платформы.

"На полуфинале конкурса "Это у нас семейное" в Новосибирске собрались 159 семей - это 865 человек из всех регионов Сибирского федерального округа. К нам приехали удивительные династии - шахтеров, строителей, биологов, животноводов, учителей, семьи волонтеров, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Несмотря на сибирские морозы, встреча новых и старых друзей оказалась удивительно теплой", - цитирует пресс-служба генерального директора платформы "Россия - страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина.

В полуфинале участвуют 26 семей из Кузбасса, 24 - из Новосибирской области, по 23 семьи из Иркутской области и Алтайского края, по 19 семей из Красноярского края и Омской области и 17 - из Томской области. По три семьи приехали из республик Тыва и Хакасия, еще две - из Республики Алтай. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому - 87 лет. Победители этапа, которые представят свои регионы в финале, станут известны 8 декабря.

Всего на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс "Это у нас семейное" - часть национального проекта "Семья". Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса "Это у нас семейное", который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. Все финалисты смогут отправиться в семейное путешествие.