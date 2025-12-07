В Московский зоопарк прибыл серый волк

После прохождения карантина он поселился в вольере на Старой территории

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Самец серого волка прибыл на городскую территорию Московского зоопарка. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

"Самец по имени Ежка прибыл из подмосковного Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. После прохождения карантина он поселился в вольере на Старой территории, по соседству с волчицей Радой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое время волк пугался непривычной обстановки в Московском зоопарке.

"Зоологи тщательно готовились к знакомству Ежки и Рады. После окончания карантина самца они жили в соседних помещениях, где обменивались звуками и запахами. А в середине ноября самку и самца объединили. Они дружелюбно и с любопытством встретили друг друга и вскоре начали выходить на совместные прогулки", - рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.