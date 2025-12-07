Покупательница квартиры Долиной не верит ее словам про деньги

Полина Лурье требует назад жилье

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не верит словам певицы про возврат денег по этой сделке и требует возврата жилья. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Моя доверительница ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернет законно приобретенное жилье Лурье", - сказала она. По словам Свириденко, Лурье не верит в искренность слов Долиной про возврат денег, сказанных в эфире Первого канала.

Ранее Долина обратилась в эфире к Лурье, заверив ее в том, что она вернет все деньги. Артистка назвала это своей проблемой, отметив, что Лурье тоже является пострадавшей в этой ситуации.

В августе 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.