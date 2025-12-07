В Москве открылся всероссийский патриотический форум

Событие объединит более 4 тыс. участников со всей страны и из-за рубежа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Всероссийский патриотический форум открылся в Национальном центре "Россия" в Москве. Мероприятие пройдет с 7 по 10 декабря, передает корреспондент ТАСС.

"В 2025 году он ознаменован тем, что мы не одни, с нами вместе участники из 25 стран мира и, наверное, правильнее сказать, что это не всероссийский форум, это уже международный форум, и это прекрасно", - сказала на торжественной церемонии открытия директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Она рассказала, что подготовка к форуму началась задолго до его проведения, в более чем 20 регионах состоялись тематические программы.

"Лозунг нашего форума - "Сила России в людях" - это очень точное выражение. Я хочу сказать вам огромное спасибо за вас и за то, что вы делаете, за то, что вы делали весь этот год. В этом зале сидят наставники, в этом зале сидят педагоги, юнармейцы, курсанты военно-спортивных клубов, курсанты центра "Воин", курсанты МЧС, Военного университета. Посмотрите, как нас много, и за эти три дня более 4 тыс. участников посетит наш форум", - подчеркнула Беликова.

9 декабря состоится церемония вручения национальной премии "Патриот".