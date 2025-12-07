Русский дом разработал для жителей ЦАР разговорник для языка санго

Организация интегрирует центрально-африканцев со знанием русского языка в преподавание его своим соотечественникам, отметил ее руководитель Дмитрий Сытый

БАНГИ /ЦАР/, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты Русского дома в столице ЦАР городе Банги составили разговорник для местного языка санго, сообщил ТАСС руководитель организации Дмитрий Сытый.

"Большинство местных знает французский язык. Французский язык гораздо проще в изучении, чем русский, но они эти сложности преодолевают. Чем моложе обучающийся, тем проще ему дается русский. Дети у нас очень хорошо обучаются русскому языку. А вот с нашей стороны сложность была в том, что не все центрально-африканцы говорят по-французски, а местное наречие санго в России не преподается. Но мы эту ситуацию сейчас исправляем потихоньку. Мы разработали разговорник русский-санго, который улучшает взаимодействие с центрально-африканцами", - сказал Сытый.

Он добавил, что Русский дом интегрирует центрально-африканцев со знанием русского языка в преподавание его своим соотечественникам.