ЛДПР предложила ввести дополнительные выходные для родителей двоих и более детей

Авторы инициативы считают, что эта мера даст многодетным родителям больше свободного времени для общения с детьми

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ЛДПР предлагает закрепить в законодательстве право работников, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, на получение одного дополнительного оплачиваемого выходного дня один раз в три месяца по их письменному заявлению. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Соответствующее предложение содержится в направленном в правительство РФ законопроекте, который также предусматривает сокращение рабочей недели до 39 часов для работников, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет.

"Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который предоставит работникам, воспитывающим двух и более детей, возможность брать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в три месяца. Также на усмотрение семьи можно будет накопить четыре таких дня в течение года и организовать себе и своим близким мини-отпуск", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что одной из основных трудностей для работающих родителей, в частности многодетных, является невозможность заранее спланировать время, необходимое для решения различных повседневных вопросов. "Все несрочные, но важные дела откладываются в долгий ящик до следующего отпуска или длинных выходных. Люди, как белки в колесе, носятся между ворохом рабочих задач и ежедневным валом рутинных домашних обязанностей. И где взять хотя бы час на что-либо еще решительно непонятно", - добавил парламентарий.

По мнению авторов инициативы, реализация предлагаемой меры даст многодетным родителям больше свободного времени для общения с детьми и выполнения других семейных обязанностей, не нанося ущерб профессиональной деятельности.