Умер ветеран, освобождавший страны Европы от фашизма

Василию Дыгаю было 106 лет

Редакция сайта ТАСС

Василий Дыгай © Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник Василий Дыгай, освобождавший от фашизма в 1945 году Румынию, Венгрию и Чехословакию, умер в Иркутской области на 107-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомится с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и все равно возвращался на фронт. Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 1945-го дивизию перебросили в Монголию. Участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии", - написал Кобзев. По словам губернатора, Василий Дыгай сохранял военную выправку.

Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В 1941 году был призван в Красную Армию, воевал на Северо-Кавказском фронте.