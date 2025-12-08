Глава РКК: помощь получили более 143 тыс. пострадавших жителей Курской области

Организация также помогает медицинским и социальным учреждениям, отметил Павел Савчук

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Помощь от Российского Красного Креста (РКК) с августа 2024 года получили свыше 143 тыс. жителей Курской области, которые пострадали от действий ВСУ. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Если говорить про гуманитарную помощь, с августа 2024 года больше 143 тыс. человек (жителей Курской области) получили эту помощь. И нужно понимать, что это я говорю про уникальных людей. Но мы понимаем, что одному человеку на год не хватит одного гуманитарного набора, он придет несколько раз. Сейчас, кстати, в рамках операции по розыску пропавших без вести, когда наши ребята ездят в самые приграничные районы Курской области, они еще везут с собой гуманитарную помощь", - сказал Савчук.

Он добавил, что на текущий момент установлена судьба 3 тыс. жителей Курской области, которые потеряли контакт с родными и близкими. "Это направление, пожалуй, самое трогательное, потому что мы много говорим про разные болезни, травмы, потерю дома, но мало кто задумывался о том, что незнание судьбы своего близкого человека - это очень тяжелое и большое испытание", - заметил Савчук.

По его словам, в Курской области РКК помогает медицинским и социальным учреждениям. "Если говорить про этот аспект нашей работы, то мы закупили на 50 млн рублей различное медицинское оборудование для медицинских организаций в Курске", - добавил глава организации.

Кроме того, в области выдано больше 35 тыс. аптечных ваучеров - сертификатов на покупку лекарств. "Они очень актуальны, понятно, пациентам с хроническими заболеваниями, которым регулярно нужно покупать эти лекарства. Здесь мы не говорим про тех пациентов, которым положено льготное лекарство, им государство выдает, мы видим, что эта выдача идет, мы не подменяем собой здесь государство", - подчеркнул Савчук.