Мурашко: молодые люди откладывают деторождение, ставя в приоритет карьеру

Министр здравоохранения отметил, что такой подход ведет к ухудшению репродуктивного здоровья и создает риски возможных сложностей с рождением детей в будущем

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Репродуктивные установки населения меняются: молодые люди откладывают деторождение, ставя в приоритет в молодом возрасте карьеру, а это ведет к ухудшению репродуктивного здоровья. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Безусловно, в снижении рождаемости есть целый список причин, среди которых и сокращение числа женщин фертильного возраста, но мы также отмечаем изменение репродуктивных установок населения. Молодые люди откладывают деторождение, ставя в приоритет в молодом возрасте карьеру, не стремятся вступить в брак, и даже в браке далеко не всегда стремятся завести детей. Откладывание рождения детей на более поздний возрастной период приводит к ухудшению репродуктивного здоровья, создает риски возможных сложностей с деторождением в дальнейшем", - сказал он.

Министр сообщил, что также приоритетной задачей является системная охрана репродуктивного здоровья населения. Этим вопросам министерство уделяет особое внимание.

