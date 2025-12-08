Омского подростка отправили в колонию за покушение на убийство женщины-таксиста

Его приговорили к шести годам семи месяцам воспитательной колонии

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Омской области приговорил к шести годам семи месяцам воспитательной колонии 16-летнего подростка за нападение на женщину-таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

"Ему назначено наказание в виде шести лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Ранее в ночь с 20 на 21 сентября 2024 года подросток, не имея водительских прав, проник в припаркованный в рабочем поселке Марьяновка автомобиль ВАЗ. Разбив стекло и использовав отвертку, он завел машину и неправомерно завладел ею для поездок по району.

27 октября юноша ночью вызвал такси, за рулем которого к нему приехала женщина-водитель. Решив завладеть автомобилем, подсудимый, сев на заднее пассажирское место, стал наносить водителю в голову и по телу удары имевшимся при себе туристическим ножом. Потерпевшая оказала активное сопротивление, смогла открыть водительскую дверь и покинуть салон автомобиля. Далее несовершеннолетний поехал на угнанном автомобиле по одной из дорог, где, не справившись с управлением, совершил ДТП, в результате которого автомобиль получил серьезные повреждения.