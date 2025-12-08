В Ангарске после аварии на ТЭЦ развернули ПВР на 6 тыс. мест

Все службы работают в режиме повышенной готовности

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти организовали пункты временного размещения (ПВР) на 6 тыс. мест в Ангарске Иркутской области из-за аварии на местной ТЭЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

"Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах. Развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Все службы работают в режиме повышенной готовности", - написал он.

По данным Иркутского УГМС, днем 8 декабря в Ангарске температура воздуха составит до минус 16 градусов. Ночью опустится до минус 29 градусов.

Ранее сообщалось, что в Ангарском округе вышел из строя котел на ТЭЦ. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1 546 домах. Работы по устранению аварии идут круглосуточно, привлечены более 80 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

В СУ СК России по Иркутской области сообщали ТАСС, что по факту аварии на ТЭЦ, повлекшей падение температуры в жилых домах Ангарска, организована проверка по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).