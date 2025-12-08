В МВД рассказали об опасности взлома аккаунта на "Госуслугах"

Мошенники могут взять кредит или микрозайм, указали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мошенники, взломав "Госуслуги", могут взять кредит или микрозайм, оформить электронную sim-карту и использовать ее для других мошеннических схем, продать информацию о человеке. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей "новостью". На самом деле, в большинстве случаев это просто уловка. Но если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут взять кредит или микрозайм, подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через "Госуслуги", заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита", - сказали в управлении.

Также через взломанные "Госуслуги" аферисты могут продать информацию - адрес, СНИЛС, данные паспорта и других документов, номера счетов, а также манипулировать личной информацией в других мошеннических схемах.

В МВД рассказали, что взлом личной страницы на "Госуслугах" позволяет мошенникам получить налоговый вычет за владельца страницы. Для этого они могут войти в личный кабинет на сайте ФНС, оформить налоговый вычет и указать свой банковский счет для выплаты.

"Важно никогда не сообщать коды из СМС или приложений, даже если "вас взломали" или "нужно срочно защитить аккаунт". Не подтверждайте никакие действия под давлением, не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и не сообщайте персональные данные по телефону", - подытожили в киберполиции.