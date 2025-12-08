Мурашко: беременность и роды защищают от рака молочной железы

Министр здравоохранения добавил, что грудное вскармливание напрямую связано с благополучием ребенка

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Беременность, роды и грудное вскармливание снижают риск развития рака молочной железы, рака органов малого таза и органов репродуктивной системы. Об этом в интервью ТАСС как врач рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Научно обоснованный факт: беременность, роды и, кстати говоря, грудное вскармливание защищают женщину от рака молочной железы и рака органов малого таза, органов репродуктивной сферы", - рассказал он.

Мурашко уточнил, что грудное вскармливание напрямую связано с благополучием ребенка. Оно является залогом более крепкого здоровья и интеллектуального развития.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.