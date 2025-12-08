ТАСС: ВСУ представляют как без вести пропавших солдат, погибших под Гуляйполем

В Верхней Терсе командиры ВСУ потеряли более 15 человек убитыми после ударов ФАБ и минимум 10 ранены, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Украинское командование представляет как без вести пропавших солдат, погибших от ударов ФАБ в населенном пункте Верхняя Терса в окрестностях Гуляйполя Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, от эвакуации раненых и тел погибших в ВСУ отказались.

"В Верхней Терсе командиры ВСУ потеряли более 15 человек убитыми после ударов ФАБ и минимум 10 ранены. При этом от эвакуации раненых и погибших они отказались, приняв решение подавать погибших без вести пропавшими", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что противник несет большие потери как в самом Гуляйполе, так и его окрестностях.