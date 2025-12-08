Посол РФ рекомендовал не посещать граничащие с Камбоджей районы Таиланда

Россияне пока не обращались в диппредставительство в Бангкоке в связи с обострением пограничного конфликта, сообщил Евгений Томихин

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россиянам следует воздержаться от поездок в районы Таиланда, которые граничат с Камбоджей, из-за обострившегося пограничного конфликта между странами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

"Рекомендации в этом случае следующие: необходимо воздержаться от поездок в соответствующие регионы, следить за сообщениями властей, а при нахождении там иметь при себе телефон посольства. Пока мы обращений от российских граждан в связи с происходящим не получали", - сказал он.​​​​

Таиландские власти ранее эвакуировали около 70% мирных жителей граничащих с Камбоджей районов в провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани.

"Мы с вами хорошо знаем, что это не самые популярные регионы для посещения российскими туристами. На протяжении уже многих лет более половины всех поездок россиян в Таиланд приходится на Пхукет. Пляжный отдых и острова - это основная часть российского туризма в Таиланде. Есть, конечно, туристы, которые бывают в регионах, относительно близко расположенных к Камбодже. Это касается островов в провинции Трат. Но их число там несопоставимо меньше в сравнении с тем количеством наших соотечественников, которое бывают на Пхукете и Самуи", - добавил российский дипломат.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по военной инфраструктуре вооруженных сил Камбоджи. Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также сообщил, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в своем обращении заявил, что страна полна решимости защищать свой суверенитет в соответствии с правом на самооборону, а ее вооруженные силы продолжат выполнение необходимых военных операций в ответ на все инциденты.