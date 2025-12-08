В IX Кубке CTF России победили команды из Москвы и Санкт-Петербурга

Турнир собрал 663 команды из 75 субъектов РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" стали победителями IX Кубка CTF России - молодежного турнира по спортивному хакингу и кибербезопасности. Об этом сообщили организаторы соревнования.

"В финале шестичасового турнира, где участники отражали кибератаки в условиях, максимально приближенных к реальным, в школьном зачете победила команда "v3rb0s1ty" (Москва, Санкт-Петербург, Сорочинск, Железнодорожный). В академическом зачете лучшей стала команда "VDNKh" из НИУ ВШЭ (Москва), а в смешанном - "C4T B4T S4D" (Москва, Санкт-Петербург). Каждая команда получила золотой Кубок CTF России 2025 и денежный приз в размере 250 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В этом году турнир собрал 663 команды из 75 субъектов РФ. После отборочного этапа из 25 заданий по криптографии, реверс-инжинирингу, анализу веб-уязвимостей, киберразведке и цифровой криминалистике, в финал вышли по 10 команд в каждом зачете.

Особенностью соревнований стала серверная инфраструктура на базе Kubernetes, с которой пришлось работать старшим командам. Участники осваивали основы оркестрации "на лету", получая доступ к новым уровням только после решения предыдущих задач. Главным испытанием стало жесткое техническое ограничение: инфраструктура предоставлялась единожды, без возможности отката к исходному состоянию.

Официальными партнерами турнира выступили Газпромбанк и Сбер. Технологическую инфраструктуру обеспечивали Yandex Cloud, НТЦ "Вулкан" и другие компании. Трансляции трехдневного кибертурнира в сообществе Кубка CTF в VK набрали более 100 тыс. просмотров. В следующем году состоится юбилейный X Кубок CTF России.

