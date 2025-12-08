С терпящего бедствие у берегов Болгарии танкера эвакуировали еще четырех человек

На борту остаются три человека, которые будут обеспечивать буксировку судна на безопасное место

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Новая группа из четырех членов экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского безэкипажного катера Sea Baby, эвакуирована с борта судна.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, операция была организована и проведена вертолетом ВМС Болгарии, на борту танкера остаются три человека, которые будут обеспечивать его буксировку на безопасное место.

Ранее с танкера были эвакуированы три члена экипажа, а на его борт были доставлены дизель-генератор, продукты питания и оборудование для обеспечения полноценной коммуникации со спасателями.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos встал на якорь.