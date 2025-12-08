В Подмосковье завершилась кампания по вакцинации от гриппа

Сделать прививку можно было в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных пунктах вакцинации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 4,7 млн жителей Московской области, в том числе около 1,2 млн детей прошли вакцинацию от гриппа в рамках региональной сезонной прививочной кампании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Масштабная прививочная кампания от гриппа в Подмосковье завершилась, прививку сделали более 4,7 млн человек, в том числе почти 1,2 млн детей. Однако если вы по каким-то причинам не успели защититься от гриппа, пройти вакцинацию можно в поликлинике до конца декабря", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что сделать прививку можно было в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных пунктах вакцинации. Детей, помимо поликлиник, прививали в школах и детских садах.

Отмечается, что вакцинация проводится бесплатно в рамках полиса ОМС. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.