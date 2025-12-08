В Туве попросили жителей региона отказаться от корпоративов на Новый год

Сэкономленные средства глава республики Владислав Ховалыг призвал направить на гуманитарную помощь военнослужащим

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Проведение новогодних корпоративов в условиях специальной военной операции неэтично, лучше от них отказаться, а сэкономленные деньги направить на гуманитарную помощь военнослужащим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Пока наши сыновья, братья, отцы стоят на передовой, наша главная задача - быть с ними в мыслях и делах, а не в шумных празднествах. В текущих условиях проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами является неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации. <…> Призываю наших жителей провести праздник в кругу близких, а сэкономленные средства направить на гуманитарную помощь нашим военнослужащим", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, для детей в республике проведут елки и утренники. "Особое внимание - детям из семей участников СВО. Пусть для них этот Новый год будет по-настоящему теплым", - пояснил Ховалыг.