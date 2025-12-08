В Петербурге оштрафовали иностранца за дискредитацию армии России в радиоэфире

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тыс. рублей иностранца, который в конце ноября ворвался на местную радиостанцию и, выйдя в эфир, высказал суждения, дискредитирующие действия Вооруженных сил России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Нурлана Акинжанова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация использования Вооруженных сил России). Акинжанов в процесс не явился. Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что вечером 30 ноября Акинжанов в прямом эфире радиостанции "Шок" произнес высказывания, дискредитирующие российскую армию.

Радио "Шок" во "ВКонтакте" ранее сообщило, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира. "Во время моего вечернего эфира в дверь студии настоятельно постучали в песенную паузу. Я не отреагировал, продолжили стучать. Я пошел к двери. И ровно в этот момент, когда открыл дверь, стучавший отбросил меня ударом. Затем влетел в студию, занял место у микрофона и сказал, что это захват радиостанции", - рассказал ведущий Святослав Коровин. По его словам, он сумел вызвать полицию, пока гость студии отвлекал напавшего мужчину. Наряд прибыл быстро и задержал хулигана.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Акинжанов - гражданин Казахстана. В 2015 году он признавался невменяемым и был депортирован из России, проходил принудительное лечение. Осенью 2025 года мужчина снова попал в поле зрения петербургской полиции: в середине октября он пришел под видом курьера на радиостанцию "Питер FM", где хотел проникнуть в студию, выйти в эфир и произнести некие лозунги. Из-за агрессивного поведения сотрудники станции задержали его и передали полиции, которая составила на Акинжанова протокол о мелком хулиганстве.