Свыше 2 тыс. новых дорожных знаков установили на дорогах Марий Эл в 2025 году

Работы велись в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

ЙОШКАР-ОЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. новых дорожных знаков установили в текущем году на дорогах Марий Эл в рамках работ по созданию комфортной и безопасной среды в регионе. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Установили 2 020 новых дорожных знаков, оборудовали 138 участков шумовых полос для привлечения внимания и снижения скорости в опасных зонах, еще 14 км дорог оснастили барьерным ограждением, 1 556 сигнальных столбиков помогают водителям не покидать пределы проезжей части, особенно в условиях плохой видимости", - сказал Зайцев. Он отметил, что работы велись в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

По словам главы региона, властям в уходящем году удалось реализовать все запланированные дорожные работы. Среди них Зайцев особо выделил нанесение 1,7 тыс. км дорожной разметки на магистралях. Другой объект, на который он обратил внимание, - дорога Йошкар-Ола - Уржум, где обустроили более 1 км пешеходных дорожек и установили 7 светофоров. "Мы также продолжаем активно работать над улучшением освещения на дорогах: уже обустроили более 22 км современных линий освещения, и в следующем году нас ждут новые объекты", - заметил Зайцев.

Касательно предстоящего зимнего сезона он сообщил, что на данный момент в регионе укомплектованы бригады работников, заготовлены противогололедные материалы. "Убирать дороги в снегопад будут 207 единиц техники "Марий Эл Дорстроя" и 100 единиц - сторонних подрядчиков", - заключил Зайцев.