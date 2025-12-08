Жители Москвы могут обучиться раздельному сбору мусора в специальном экоцентре

За январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 млн тонн

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый экоцентр столичного регионального оператора, где организуют прием вторсырья и будут учить жителей раздельному сбору мусора, открылся на юге Москвы. Об этом сообщил ТАСС заммэра слушай Петр Бирюков.

Центр расположен по адресу: ул. Подольских Курсантов, д. 22А, стр. 2 и работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь - сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 млн тонн", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в поддержку программы было принято решение открыть первый городской экологический центр регионального оператора. "Главная задача - экологическое просвещение горожан, вовлечение их в программу раздельного сбора мусора. В экоцентре будем собирать различные виды вторсырья и проводить тематические мероприятия, лекции и мастер-классы. Кроме того, там можно сдать на переработку более 20 видов вторсырья, например, бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки, опасные отходы - батарейки и ртутные градусники", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства, на информационных стендах в новом экоцентре разместили правила сортировки и полезные советы, информацию о циклах переработки разных материалов, предметы, созданные из переработанного мусора. Для маленьких гостей в специальной детской обучающей зоне подготовлены книги и настольные игры.

Бирюков подчеркнул важность реализации программы раздельного сбора мусора, напомнив, что участие в ней остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.