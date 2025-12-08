Иностранные журналисты вновь примут участие в "Итогах года" с Путиным

Мероприятие пройдет 19 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Иностранные журналисты со всего мира в этом году вновь смогут принять участие в "Итогах года с Владимиром Путиным", которые пройдут в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии в полдень 19 декабря.

"Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира", - рассказали телеведущие Первого канала и телеканала "Россия-1" Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Анонс опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК.

В прошлом году иностранные журналисты, в том числе представители западных стран, были также приглашены на большую пресс-конференцию Путина. Тогда в Кремле отметили, что в основном международные СМИ будут представлены теми, кто работают в рамках действующей аккредитации на территории РФ, и лишь некоторые журналисты прилетят в Москву специально для участия в "Итогах года".

О том, кто будет модерировать пресс-конференцию, обычно не известно до самого начала мероприятия: традиционно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрывает имена журналистов накануне начала "Итогов года". Березовская и Зарубин уже модерировали прямую линию в 2023 году. Годом позднее модераторами "Итогов года" стали Дмитрий Кулько от Первого канала и Александра Суворова от ВГТРК.

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном формате. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.