ДВФУ и камчатский вуз запустят совместную медицинскую образовательную программу

Руководство КамГУ обратилось с просьбой о помощи в создании медицинского направления подготовки на территории Камчатки, сообщил директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга (КамГУ) в 2026 году откроют двухдипломную образовательную программу по направлению "лечебное дело". Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной развитию медицинских технологий и подготовке кадров для системы здравоохранения Приморского края, сообщила заместитель директора Школы медицины ДВФУ Ольга Калинина.

"У нас с Камчаткой планируется совместная программа "лечебное дело". Это двухдипломная совместная программа, над которой мы работаем уже с лета. Сейчас у нас готовятся документы о совместной программе, но процесс идет, и действительно, мы планируем с ними совместную сетевую образовательную программу", - рассказала она.

По словам Калининой, особенностью этой программы является то, у студентов с Камчатки будет возможность приехать в ДВФУ и воспользоваться медицинским музеем.

"Также будет возможность изучить подробно пластинаты, череп, кости, все материалы, которыми оснащена наша Школа. Также они смогут отработать практические навыки в нашем аккредитационно-симуляционном центре", - поделилась Калинина.

Как отметил в беседе с ТАСС директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук, Школа обладает большим спектром компетенций для подготовки высокотехнологичных кадров для здравоохранения. "В 2025 году руководство КамГУ обратилось с просьбой о помощи в создании медицинского направления подготовки на территории Камчатки. Мы предложили создание двухдипломной сетевой программы по направлению "лечебное дело". Основной задачей является практико-ориентированный подход в освоении дисциплин фундаментального профиля - анатомия, гистология, физиология и клинических дисциплин - хирургия, акушерство и гинекология, травматология и так далее, проводимых в специальных лабораториях и симуляционном центре", - рассказал собеседник агентства.

По словам Гончарука, в стенах ДВФУ есть возможность освоить клинические дисциплины в медицинском комплексе под руководством преподавателей-практиков.