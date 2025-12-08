Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески "Красное & Белое"

Сеть магазинов "Бристоль" продолжает переформатирование торговых точек в продуктовые магазины у дома

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вывески федеральной сети алкомаркетов "Красное & Белое" демонтированы во всех муниципалитетах Вологодской области. В настоящее время компания согласовывает дизайн-макет вывесок магазинов в новом формате "КБ продукты", в которых алкоголь составит не более 20%, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Вывески сети алкомаркетов "Красное & Белое" демонтированы во всех муниципалитетах области. На прошлой неделе убрали последние четыре конструкции в Вожеге, Белозерске, Вытегре и Шексне. В настоящее время компания согласовывает дизайн-макет вывесок в новом формате "КБ продукты". Основной ассортимент сети составит продовольствие, алкоголь не превысит 20% от общей массы товаров и будет реализовываться в отдельном торговом зале. Компания приняла условия ведения бизнеса в регионе, активно реализует договоренности. Благодарим руководство за понимание и эффективное сотрудничество", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, сеть магазинов "Бристоль" продолжает переформатирование торговых точек в продуктовые магазины у дома "Б-продукты". До конца года заменят вывески на торговых точках по всему региону. Только за прошлую неделю заменили семь вывесок: две в Верховажье, пять - в Великом Устюге. За неделю восемь магазинов региональной сети "Северный градус" в Череповце заменили вывески на "Каждая покупка в радость".

Переформатирование, то есть пополнение ассортимента продуктами и организацию торговых пространств по новым правилам, планируют завершить в крупных городах до 20 декабря, по всему региону до конца года.

По региональной программе "5-3-3", по которой области выделяют субсидии до 5 млн рублей под 3% годовых на три года, уже предоставлено уже выдано 15 микрозаймов на 55,2 млн рублей. Поддержку предоставляют на создание объектов общепита на месте алкомаркетов, либо модернизацию существующих точек общественного питания.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.