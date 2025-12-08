В Белгородской области введут выплату многодетным матерям старше 35 лет

Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года

БЕЛГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Новую выплату для женщин, которые после 35 лет родили третьего и последующего ребенка, введут в Белгородской области. Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года, сообщил на заседании облправительства губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Предлагаю к тем мерам федеральной поддержки, которые есть на региональном уровне, сделать еще одну меру государственной поддержки для женщин, которые рожают после 35 лет третьего и последующего ребенка. Поэтому назначаем выплату с 1 января [2026 года]", - рассказал губернатор.

Гладков отметил, что первые выплаты поступят на счет белгородских многодетных матерей в апреле-мае 2026 года.

Новая выплата многодетным матерям составит 300 тыс. рублей. Обязательным условием для ее получения станет прописка в регионе.