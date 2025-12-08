На Яузском бульваре в Москве задерживались трамваи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трамваи № А, Т1, 3 и 39 задерживались на Яузском бульваре из-за ДТП на путях. Об этом сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Яузском бульваре (в районе остановки "Воронцово поле") из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи №А, Т1, 3 и 39", - говорится в публикации.

Маршруты были временно изменены.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения.

В новость внесены изменения (14:57 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.