Казаки представили на патриотическом форуме симуляторы БПЛА

В пресс-службе Всероссийского казачьего общества заявили, что стенд посетили уже более 47 тыс. человек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество (ВсКО) на своем стенде представило гостям и участникам Всероссийского патриотического форума бронежилет бойца казачьего батальона, побывавший на Артемовском, Угледарском и Херсонском направлениях СВО, а также цифровой симулятор оператора беспилотника и VR-симуляцию противодействия FPV-дронам, передает корреспондент ТАСС.

Как передает корреспондент, стенд, расположенный на первом этаже национального центра "Россия", встречает гостей табло, на которых собрана информация о работе казачества с молодежью, участии в СВО, а также реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий. "Более 20 тыс. казаков прошли специальную военную операцию, более 6,5 тыс. сейчас находятся там. <…> Здесь показаны казачьи подразделения, фото бойцов, показаны фото героев. У нас 12 казаков - Герои России, 5 из них - посмертно, в том числе и мой командир [с позывным] Кедр", - рассказал ТАСС один из кураторов стенда, боец-казак с позывным Остап.

Также на стенде расположены цифровые новинки, которые используют в том числе при подготовке бойцов казаки, в частности симулятор оператора беспилотника, который позволяет при помощи реального контролера управлять виртуальным БПЛА, и тир с макетами винтовки и пистолета. Кроме того, на стенде представлен VR-симулятор противодействия дронам: всем желающим предлагают в очках виртуальной реальности попытаться защитить себя от атаки беспилотников при помощи специального устройства, имитирующего огнестрельное оружие.

Как отметил Остап, одним из экспонатов является бронежилет, в котором он сражался на полях СВО с 2022 по 2024 год в составе казачьего батальона "Терек" на Угледарском, Херсонском и Артемовском направлениях. В пресс-службе ВсКО добавили, что стенд посетили уже более 47 тыс. человек.

Всероссийский патриотический форум проходит в Москве с 7 по 10 декабря в Национальном центре "Россия" для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и развития патриотического воспитания молодежи. Событие объединит более 4 тыс. участников со всей страны и из-за рубежа. 9 декабря также состоится церемония вручения национальной премии "Патриот".