Собянин: заблаговременное информирование о нацпроектах дало регионам время на подготовку

Мэр Москвы также отметил, что это позволило значительно повысить качество подготовительной работы к реализации национальных проектов в 2026 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вся информация об ожидаемых результатах и объеме финансирования по национальным проектам была доведена до регионов России к 20 августа. Это позволило субъектам РФ заблаговременно рассчитать бюджеты и провести необходимые консультации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

"Впервые за последнее время работы над национальными проектами информация об ожидаемых результатах и объеме средств финансирования по национальным проектам доведены до регионов одновременно и заблаговременно уже 20 августа. Это дало возможность провести консультации регионам с министерствами и ведомствами, уточнить задачи, проекты и, конечно, своевременно отразить все эти задачи у себя, у своих региональных бюджетов", - сказал Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по государственному и муниципальному управлению.

Он отметил, что это позволило значительно повысить качество подготовительной работы к реализации национальных проектов в 2026 году.

Собянин добавил, что финансирование нацпроектов на следующий год возросло. "Должен сказать, что даже в сложных экономических условиях финансирование национальных проектов на 2025-2026 год не сократилось. Наоборот, даже несколько было увеличено", - заключил мэр.