Минпросвещения обеспечит переход школ на единые электронные дневники

Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что механизм для реализации уже создан

Редакция сайта ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в течение двух или трех лет обеспечит школы всем необходимым для перехода на единые государственные электронные дневники. Механизм для реализации этого уже создан, сообщил глава министерства Сергей Кравцов в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live" об электронных дневниках школьников.

Ранее СМИ сообщали, что родители школьников жалуются на якобы платные подписки в школьных дневниках. Из-за них родители якобы не могли получить доступ к успеваемости и домашним заданиям.

"Мы планируем в течение двух-трех лет обеспечить все школы нашей страны, чтобы перейти на единые государственные сервисы, потому что это вопрос защиты персональных данных и, как вы правильно сказали, стоимости. Поэтому уже механизм создан", - сказал он.

Министр добавил, что школы перейдут на бесплатные ресурсы. По его словам, в некоторых образовательных организациях используют платные услуги "по привычке".