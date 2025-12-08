Собянин предложил ужесточить требования к подрядчикам по инфраструктуре по нацпроектам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по государственному и муниципальному управлению, предложил ввести более жесткие требования к подрядчикам по возведению инфраструктуры в рамках национальных проектов.

"Коллеги, предлагают ввести институт квалифицированного подрядчика для торгов по 44-му федеральному закону, так же как по 223-му. <...> По результатам Счетной палаты и по аналитике Минстроя очень много срывов контрактов по вине недобросовестных подрядчиков. Предлагаем ввести более жесткие требования допуска к таким контрактам", - сказал Собянин в ходе заседания Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

По его словам, при заключении контракта с подрядчиком следует учитывать не только формальный опыт, но и наличие соответствующих сил, средств, кадров, техники и технологий.

Собянин подчеркнул, что при реализации нацпроекта с высоким уровнем требовательности и динамики важно обращать внимание на "любые мелочи", а "любые задержки являются критичными".