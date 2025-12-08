Собянин предложил создать институт регоператора по КРТ в субъектах РФ

Мэр столицы отметил, что оператор сделает комплексное развитие территорий действительно комплексным и с точки зрения инженерных систем

8 декабря., /ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию предложил создать институт регионального оператора, который в рамках комплексного развития территорий в субъектах РФ урегулировал бы подключение к технологическим сетям.

"Очень важным становится вопрос, особенно в рамках комплексных решений по развитию территорий в соответствии с федеральным законом, подключения к технологическим сетям <...>. Предлагаем создать институт регионального оператора, который бы урегулировал эти вопросы и сделал комплексное развитие территорий действительно комплексным. И также с точки зрения инженерных систем", - сказал Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по государственному и муниципальному управлению.

Он отметил, что на сегодняшний день каждый заказчик или застройщик самостоятельно заключает договоры технологического присоединения, самостоятельно ведет расчеты и самостоятельно выстраивает отношения с инженерными компаниями. "Что в результате мы получаем? Каждый застройщик тянет к себе трубу, каждый застройщик считает диаметр трубы, в результате мы иногда к одному району прокладываем 2-3 трубы разных диаметров, в разные сроки и с разными мощностями", - отметил он.