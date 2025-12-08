ОНФ: более 50% россиян положительно оценивают благоустройство в рамках нацпроектов

Наиболее заметные изменения к лучшему в части реализации национальных целей люди видят в благоустройстве городской среды, качестве дорог и поддержке семьи и детства, отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 50% россиян видят положительные изменения к лучшему в части реализации национальных проектов, касающихся благоустройства городской среды, дорог (34%) и поддержке семьи и детства (28%). Об этом сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"По данным наших опросов, наиболее заметные изменения к лучшему в части реализации национальных целей, национальных проектов люди видят в благоустройстве городской среды - 52%, в качестве дорог - 34%, в поддержке семьи и детства - 28%", - сказал Кузнецов на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию с участием президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что наименее заметны изменения, по мнению россиян, в развитии науки - 2%, поддержке предпринимательства - 3% и доступности жилья - 4%.