В России 95% выпускников колледжей устраиваются на работу по профессии

В последние два-три года совместно с Министерством просвещения РФ были пересмотрены подходы к среднему профессиональному образованию и программам, отметил мэр Москвы Сергей Собянин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работу по профессии выбирают 95% выпускников российских средних специальных учебных заведений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

"Сегодня 95% выпускников колледжей трудоустраиваются по профессии. Причем две трети начинают работать уже во время обучения", - сказал Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по государственному и муниципальному управлению.

Мэр Москвы добавил, что в последние два-три года совместно с Министерством просвещения РФ были пересмотрены подходы к среднему профессиональному образованию и программам. "Мы сделали их более практикоориентированными. Сегодня 70% учебного времени занимает практика. Причем не просто абстрактная, а та практика, которая требуется выпускнику среднего профессионального учреждения для работы на конкретном предприятии", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что в столице на сегодняшний день на рынке труда 75% вакансий - это вакансии для специалистов со средним профессиональным образованием.