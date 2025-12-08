В ОП РФ рассказали о штрафах за превышение годового лимита переработок

Член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что за нарушение установленных правил организацию могут оштрафовать на 50 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Работодателей могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей в случае, если их сотрудники трудятся более 120 часов сверхурочно в течение года. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В статье 99 Трудового кодекса РФ закреплено требование о продолжительности сверхурочной работы: она не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год", - пояснил эксперт.

По его словам, нарушение годового предела может повлечь назначение штрафа по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. "Для должностных лиц и ИП он предусмотрен в сумме от 1 тыс. до 5 тыс. руб., а для организаций - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.", - сказал Машаров.