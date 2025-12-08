Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года

Правительству поручено в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по ее реализации

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ утвердил Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующий указ был подписан 8 декабря.

Новая стратегия пришла на смену аналогичному документу, который был принят в 2019 году на срок до 2025 года. Правительству поручено в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации новой стратегии. Документ разделен на 24 пункта в семи разделах, посвященных, в частности, оценке состояния нацбезопасности в сфере охраны здоровья граждан, угрозам и вызовам в этой сфере, целям и приоритетным направлениям развития здравоохранения, а также основным механизмам, этапам и ожидаемым результатам реализации стратегии.

Так, среди планируемых результатов к 2030 году: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%; сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения; увеличение до 90% доли лекарств, произведенных в России, в общем объеме жизненно необходимых и важнейших препаратов; достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80%, обеспеченность врачами медучреждений в сфере бесплатной медицины - 43,46 человека на 10 тыс. населения.