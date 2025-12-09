В ОП предупредили о возможном росте числа нелегальных онлайн-казино в 2026 году

Член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что противостоять этому может системная работа по блокировке сайтов и переводов в криптовалюте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В России в 2026 году не исключен рост числа нелегальных онлайн-казино, противостоять этому может системная работа по блокировке сайтов и переводов в криптовалюте. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В 2026 году нам необходимо быть готовыми к всплеску роста нелегальных букмекеров и онлайн-казино, противостоять этому может системная работа по блокировке сайтов и переводов в криптовалюте. <.> Ключевым фактором, который будет раскачиваться как инструмент для привлечения - это возможность регистрации новых пользователей в упрощенном порядке", - предупредил он.

Для того чтобы стать клиентом онлайн-казино паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, не требуется, констатировал Машаров. "Возможность анонимной верификации будет использоваться манипулятивно как фактор сохранения "тайны" об "условных" заработках граждан", - считает эксперт. При этом не обойдут стороной и тему повышения налогов для официальных букмекеров. "Следует ожидать новых мошеннических схем, поскольку будут пытаться вымогать деньги через необходимость оплаты налогов", - полагает Машаров.

Он напомнил, что выигрыш, полученный от официальной букмекерской конторы, облагается налогом на доходы физических лиц. Также обратил внимание на то, что с 1 января 2026 года букмекер будет выполнять функцию налогового агента вне зависимости от величины выигрыша. "И очевидно, что пополнение кошельков нелегальных букмекеров и онлайн-казино будет происходить в криптовалюте, причем суммы могут начинаться от нескольких тысяч и заканчиваться миллионами рублей", - сказал Машаров.

По его словам, нелегальные онлайн-казино и нелегальные букмекеры в 2026 году также могут нарастить объемы таргетированной рекламы, использовать своих амбассадоров для продвижения данного продукта среди российской аудитории, особенно несовершеннолетних. В этой связи Машаров посоветовал родителям обязательно выяснять на какие нужды дети просят у них деньги.