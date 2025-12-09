Гуцан: более 700 госслужащих уволили в 2025 году в связи с утратой доверия

Ведется работа по нормативному закреплению негативных последствий для уволенных по этому основанию, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 700 госслужащих по инициативе прокуроров уволены в 2025 году в связи с утратой доверия. Об этом сообщил ТАСС в своем первом интервью генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"Только за этот год по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия уволены свыше 700 лиц. Сведения о таких лицах включаются в упомянутый в вопросе реестр. Пока он носит информационно-воспитательный характер. Но нами уже ведется работа по нормативному закреплению негативных последствий для уволенных по этому основанию, в частности, в виде запрета на замещение соответствующих должностей на определенный период. И количество подобных решений из года в год увеличивается", - сказал Гуцан.

По его словам, прокуроры ориентированы на то, что неумышленные, малозначительные проступки, связанные, например, с техническими ошибками при заполнении справок о доходах, - это задача кадровых подразделений. "Акцент надзора смещен в сторону выявления грубых нарушений антикоррупционных норм, влекущих применение данной меры. Сами справки сегодня для нас уже малоинформативны, поскольку коррупционные активы на субъекты декларирования оформляются в единичных случаях. Как правило, к этому привлекаются родители, совершеннолетние дети, другие родственники и близкие лица. Эти случаи известны. Поэтому мы смотрим глубже, опираемся на определенные источники информации, позволяющие объективно оценить имущественное положение чиновников и соблюдение ими антикоррупционных стандартов", - подчеркнул генпрокурор.

Гуцан отдельно отметил, что в отношении 200 лиц принцип неотвратимости ответственности за совершение коррупционного правонарушения реализован в рамках относительно новых полномочий прокуроров, предоставленных ст. 13.5 ФЗ "О противодействии коррупции". "Необходимость в таком инструменте возникает, когда служащие, понимая всю бесперспективность попыток остаться безнаказанными, предпочитают уволиться, не дожидаясь окончания антикоррупционной проверки кадровой службой по месту работы. В этом случае прокурор сам ее завершает и при наличии оснований обращается в суд", - подчеркнул Гуцан.​​​​

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.