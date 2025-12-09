Доклад "Валдая": конфликт РФ и Запада не исключает ни охлаждения, ни накала

Программный директор экспертного сообщества Иван Тимофеев подготовил большой аналитический обзор российской инициативы новой архитектуры безопасности в Евразии "Архитектура евразийской безопасности: генезис, принципы и возможные направления развития"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Нынешний уровень кризисных отношений России с коллективным Западом не позволяет пока исключить как возможного этапа некоторого охлаждения, так и вероятности еще большего накала конфронтации. Об этом говорится в новом докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Программный директор экспертного сообщества Иван Тимофеев подготовил большой аналитический обзор российской инициативы новой архитектуры безопасности в Евразии "Архитектура евразийской безопасности: генезис, принципы и возможные направления развития". По мнению эксперта, текущий кризис архитектуры безопасности в Европе, "нервом которого стал конфликт на Украине", не позволяет полностью исключить сценарии большей конфронтации Запада с Россией в дальнейшем.

"Россия находится в состоянии острого политического кризиса с коллективным Западом. Однако снижение градуса противостояния не исключено. Равно как и его повышение", - предупреждает эксперт. В этой связи инициатива России о новой архитектуре безопасности в Евразии видится как важный вклад в продвижение деэскалационного сценария по линии РФ - Запад, ведь она "ставит во главу угла принцип равной и неделимой безопасности" для всех.

"Архитектура евразийской безопасности распространяется на весь континент. Она не сводится к узкой трактовке Евразии как постсоветского пространства или же к связке России, Китая и стран Центральной Азии. В российском понимании речь идет о континенте в его географических границах, о всей сложности и многообразии регионов, объединяемых Евразией. Из архитектуры безопасности Евразии не исключаются союзники США на оконечностях континента. Более того, диалог по вопросам безопасности с ними возможен в будущем, - отмечается в докладе. - Ключевыми целями российской инициативы можно считать снижение рисков военных и иных конфликтов в Евразии, обеспечение нормальных условий для экономических и гуманитарных связей без их политизации, создание основ для мирного решения конфликтных ситуаций при уважении к разнообразию укладов и интересов многочисленных стран региона".

Трещины европейской безопасности

Важной составляющий российской инициативы автор доклада считает ее адаптивность к межрегиональным форматам и возможность сопряжения с китайским проектом глобальной безопасности, выдвинутым в качестве инициативы председателем КНР Си Цзиньпином. "Российская и китайская инициативы отличаются по ряду параметров, например по географическому охвату или специфике их практической реализации. Однако они совпадают во многих базовых принципах - это, в частности, равная и неделимая безопасность для всех, равенство суверенных государств, уважение к их многообразию. Москва, как представляется, открыта для изучения инициатив других стран и объединений - особенно если эти идеи базируются на сходных принципах, - отмечает эксперт. - Составляющие новой архитектуры безопасности Евразии, конечно, являются лишь схематичной моделью, которая может и должна дополняться по мере формирования системы".

Такая адаптивность российской инициативы при сохранении универсального ядра принципов, созвучных базовым ценностям Устава ООН, делает ее весьма перспективной базой для проработки уже сейчас, когда "в практическом плане трещины европейской безопасности" фиксируются по целому ряду направлений, среди которых: расширение НАТО на Восток, постепенная деградация режимов контроля над вооружениями, активизация военного механизма НАТО и военные интервенции, сразу переросшие в "ряд конфликтов или же заложившие мины замедленного действия", а также "заметное политическое вмешательство западных стран во внутриполитические процессы на постсоветском пространстве". "В 2022 году накопившиеся противоречия вылились в масштабный военный конфликт вокруг Украины, которая получила всестороннюю военную и финансовую поддержку от Запада. Лишь риск прямого столкновения с Москвой с перспективой ядерной эскалации удерживал Запад от открытого вмешательства в конфликт", - напомнил аналитик.