Гуцан: в РФ средняя сумма взятки составила около 1 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
03:30
обновлено 03:35
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 1 млн рублей составила в России средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи в 2025 году. Об этом сообщил в первом интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
"В общей структуре коррупционной преступности удельный вес взяточничества составляет порядка 60%. Средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи - около одного миллиона рублей", - сказал генпрокурор.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.