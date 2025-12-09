Гуцан: в РФ средняя сумма взятки составила около 1 млн рублей

В общей структуре коррупционной деятельности взяточничество находится на отметке 60%, сообщил генпрокурор России

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 1 млн рублей составила в России средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи в 2025 году. Об этом сообщил в первом интервью ТАСС генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"В общей структуре коррупционной преступности удельный вес взяточничества составляет порядка 60%. Средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи - около одного миллиона рублей", - сказал генпрокурор.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.