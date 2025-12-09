На Кипре в 2026 году пройдет шествие "Бессмертного полка"

Соотечественники из России, представители общественных организаций и молодежь в рамках празднования Дня Победы отметят 81-летнюю годовщину победы над фашизмом

НИКОСИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" вновь объединит российских соотечественников Кипра в мае 2026 года, когда на острове будет отмечаться 81-летняя годовщина победы над фашизмом. Об этом сообщил Координационный совет российских соотечественников (КСРС) Кипра.

"Очередное шествие "Бессмертного полка" на Кипре запланировано на май 2026 года и пройдет в рамках празднования Дня Победы. Традиционное мемориальное событие вновь объединит соотечественников, представителей общественных организаций и молодежь, чтобы отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны и сохранить преемственность исторической памяти", - отмечается в сообщении КСРС.

В беседе с корреспондентом ТАСС посол Российской Федерации Мурат Зязиков отметил, что организаторам празднований 80-летнего юбилея Великой Победы на острове, которые состоялись в 2025 году - посольству РФ и Российскому центру науки и культуры в Никосии, а также общественным организациям, объединяющим друзей России на острове - удалось сплотить всех, кто хранит историческую память о Второй мировой войне, ее итогах и решающей, определяющей роли нашей страны в разгроме фашизма с его идеологией ненависти.

"Наши многочисленные соотечественники, проживающие на острове, а также коренные киприоты, являющиеся потомками своих отцов и дедов, сражавшихся против полчищ Гитлера и Муссолини, сформировали грандиозную колонну "Бессмертного полка", которая проследовала 9 мая по приморской набережной Лимасола. В этом и во многих других мероприятиях, состоявшихся в большинстве крупных городов острова и приуроченных к юбилею Победы, приняли участие более 15 тысяч кипрских активистов. Уверен, что и в наступающем году они отпразднуют День Победы достойно и ярко", - заявил руководитель российского дипломатического представительства на Кипре.