Собянин: оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

Сервис оплаты проезда по биометрии также доступен в "Аэроэкспрессе"

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро, МЦК, в "Аэроэкспрессе" и причалах регулярного речного электротранспорта. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех без исключения турникетах метро и МЦК. Он также доступен в "Аэроэкспрессе", на причалах регулярного речного электротранспорта и нескольких станциях Московских центральных диаметров", - написал Собянин.

По его словам, до конца 2026 года сервис оплаты будет доступен на всех станциях МЦД.

"Система максимально безопасна и защищена от внешнего вмешательства. Все данные пользователей надежно зашифрованы. Это полностью российская разработка, которая принадлежит правительству Москвы", - отметил Собянин.

С момента запуска сервиса - в октябре 2021 года - к нему уже подключились почти 700 тыс. пользователей.