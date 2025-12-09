В учреждения СПО в 2025 году поступили порядка 1,3 млн человек

Максимальное количество заявлений абитуриенты по всей стране направили в Тюменский колледж производственных и социальных технологий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество человек, поступивших в колледжи и техникумы России в 2025 году, по итогам приемной кампании составило порядка 1,3 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что максимальное количество заявлений абитуриенты по всей стране направили в Тюменский колледж производственных и социальных технологий (22 тыс.), Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса (18 тыс.) и московский Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (около 17 тыс.).

В число лидирующих образовательных организаций СПО по количеству принятых студентов вошли Подмосковный колледж "Энергия", Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева и Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева, добавили в Минпросвещения РФ.