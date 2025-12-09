В Москве на двое суток ввели желтый погодный уровень из-за гололедицы

Уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует потенциально опасные метеоусловия

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности активировали в Москве и Подмосковье на двое суток из-за гололедицы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 09:00 мск четверга, 11 декабря, местами возможно образование гололедицы", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в течение дня в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, преимущественно снег при температуре воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве, и от минус 4 до плюс 1 градуса - по области. Предстоящей ночью в Гидрометцентре РФ также ожидают снег при температуре воздуха от минус 2 до нуля градусов в Москве и от минус 5 до нуля градусов - по области.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что на этой неделе москвичи наконец-то увидят снег, но о формировании постоянного снежного покрова речи пока не идет: температура воздуха продолжает превышать климатическую норму. По данным синоптиков, в предстоящие двое суток будет возрастать влияние обширного циклона, двигающегося с северо-запада.