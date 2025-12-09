ABC: в США 9 млн человек могут оказаться в зоне наводнений из-за дождей

По данным телеканала, в Айдахо, Вашингтоне и Орегоне вода в реках может достичь уровня "сильного наводнения", также возможны оползни и сели

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Более 9 млн жителей северо-западных штатов Айдахо, Вашингтон и Орегон могут оказаться в зоне наводнений из-за проливных дождей. Об этом сообщил телеканал АВС.

Как отмечают специалисты национального метеобюро, эти территории столкнутся с эффектом атмосферной реки, когда огромные массы водяного пара из тропических и субтропических регионов приходят в более высокие широты. Как ожидается, с 8 по 10 декабря здесь может выпасть свыше 250 мм осадков, при этом, например, в Вашингтоне в декабре средняя норма осадков составляет 146 мм, а в Орегоне - 179 мм.

Отмечается, что из-за дождей уровень воды в местных реках может достичь уровня "сильного наводнения". Также возможны оползни и сели.